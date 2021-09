V sobotu se na hradě Košumberk konaly Městské slavnosti. Na malé návštěvníky čekal skákací hrad, dílničky. Dospělí si užili koncerty. Podívejte se do fotogalerie.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.