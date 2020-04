Na Veselý Kopec ne. Muzeum prosí návštěvníky o trpělivost

Blíží se Velikonoce a jarní počasí láká do přírody. Lidé by však měli odolat a zdržovat se v době nouzového stavu doma nebo poblíž svého trvalého bydliště. Muzeum v přírodě Vysočina na Chrudimsku bývá vyhledávaným turistickým cílem, ale nyní je, tak jako jiné instituce, až do odvolání uzavřené.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Marek Nečina