Internetová Lékárna.cz, která sídlí v Chrudimi, v pátek ráno spustila aktivní asistenci pro seniory, kteří se chtějí registrovat k očkování proti covid-19. „Podáváme z vlastní vůle pomocnou ruku, protože chceme iniciativně podpořit očkování proti covid-19 v ČR. Kdo potřebuje pomoci s registrací, může nám zavolat,“ říká PharmDr. Vladimír Finsterle, zakladatel Lékárna.cz.

Lékárna.cz připravila na asistovanou registraci do systému i asistovanou rezervaci termínů všechny svoje operátorky na běžné zákaznické lince v chrudimské centrále, ty poskytnou pomoc každý den od 7 do 17 hod na čísle 464 444 233. „Je to jednoduché a bezpečné – v průběhu hovoru budeme společně s volajícím vyplňovat registraci na oficiálních stránkách registrace.mzcr.cz Položíme pouze ty otázky, na které se systém ptá a podle oficiální metodiky, žádná osobní data nezískáváme. Na konci procesu bude mít volající zajištěný termín i místo očkování. Pomůžeme zdarma, dobrovolně, ochotně a rádi každému, kdo si o pomoc s registrací zavolá, chceme aktivně přispět k ochraně zdraví a návratu života v ČR do normálních kolejí,“ dodává Vladimír Finsterle.

Poskytnutí služby nemá žádné další podmínky. Za volání na zákaznickou linku zaplatí volající běžnou cenu dle tarifu u svého operátora.

Romana Žatecká