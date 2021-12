Stalo se již tradicí, že začátek adventu zvěstuje v Chrudimi vedle rozsvíceného vánočního stromu i postava anděla shlížejícího na kolemjdoucí z arkád renesančního Mydlářovského domu, historického sídla Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Stylizovaný loutkový anděl dotváří vánoční atmosféru a každoročně přináší symbolické světlo a naději všem lidem s otevřeným srdcem. A stejně jako v uplynulých letech je připravený na svých perutích do nového roku odnést a vyplnit i ta nejtajnější přání. Stačí jen napsat svoje přání na papír a vhodit jej do schránky připevněné u vchodu do Muzea loutkářských kultur. Pokud jste zdaleka nebo se k nám nedostanete, můžete stejně jako v loňském roce využít služeb Facebooku, kde je možné se s andělem spřátelit (pro tyto účely se jmenuje Anděl Přání) a svoje přání mu napsat do zpráv.