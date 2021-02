Začalo to nevinně přecházením louky a nalezením květenství, o kterém víte, že se v přírodě běžně nevyskytuje. První fotografie a hledání informací o druhu orchideje. Příliš pozornosti jsem nálezu nevěnoval a vzpomněl si po třech letech. Druhá návštěva lokality v červnu 2019 začala fotografováním sedmi kvetoucích rostlin. Snímky jsem zveřejnil na internetu a pak to vše začalo.

orchidej | Foto: Miroslav Hovorka

Tořič včelonosný – latinsky Ophris apifera Hudson je na seznamu kriticky ohrožených cévnatých rostlin. Značení C1 znamená uvedení vzácnosti, v tomto případě se nalézá v republice na nejvýše pěti lokalitách. Další překvapení následovalo po informaci, že Tořiče v Železných horách ještě nikdo neobjevil. Nejbližší známé naleziště je v oblasti Bílých Karpat, či Českého středohoří. Znamená to, že nález apifery je ojedinělý v okruhu 150 kilometrů. Výrazy odborníků jako ojedinělý, unikátní, nebo nutnost zápisu do „Nálezové databáze“ vedli k oslovení pracovníka CHKO Železné hory. Reakce byla rychlá a opět překvapivá. Za dva dny jsme na lokalitě zaznamenávali polohu jednotlivých kvetoucích orchidejí. Nepotvrdil se můj původní odhad o počtu do deseti rostlin. Ty nekvetoucí jsou menšího vzrůstu a jejich hledání v trávě je téměř nemožné. Kvetoucí tořiče dosahují výšky 40 centimetrů a barvy květů se přehlédnout nedají. Počet apifer kvetoucích se na záznamovém zařízení zastavil na 36 kusech. Nadšení odborníka se přenášelo i na mne. Zejména vyjádřením o nálezu roku 2019. K rodu Tořičů přidám zajímavost týkající se opylování. Nepotvrdila se hypotéza, že květy ve své ostruze vytvářejí nektar. Rod Ophris tvarem okvětního pysku napodobuje různé druhy hmyzu. Podle nich tak dostaly i svá druhová jména.