Mezi to nej, co lze navštívit v Železných horách, patří Hedvičino údolí. Za připomenutí tohoto krásného místa děkujeme Miroslavu Hovorkovi.

Kamenný stupeň. | Foto: Miroslav Hovorka

Mezi to nej, co lze navštívit v Železných horách, patří právě Hedvičino údolí. Příjezd doporučuji od obce Kraskov, ale silnice ze Seče je uzavřena z důvodu rekonstrukce. Průjezdná komunikace vás zavede do Pekla u Kraskova. Názvy Pekla se to okolo jen hemží. Zlatý potok pramenící pod nedalekým vrchem Bučina napájí rybník Horní Peklo. Zde lze doporučit kemp s občerstvením.