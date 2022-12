Na galavečeru se vyhlašovaly tyto ligy, disciplíny a umístění: Liga okresu Chrudim v požárním útoku a v běhu na 60m s překážkami, závod požárnické všestrannosti a další poděkování za vzornou reprezentaci okresu Chrudim ve vyšších soutěžích na celorepublikové úrovni.

A jak to celé vlastně dopadlo? Vezměme to postupně, od útoků přes šedesátky až k dorostu.

V lize požárních útoků v kategorii starší žáci se umístili týmy na stupních vítězů takto: 1. místo SDH Seč, 2. místo SDH Skuteč, 3. místo SDH Proseč. Týmy mladších měli stupně následovně: 1. místo SDH Zderaz A, 2. místo SDH Proseč, 3. místo SDH Miřetice.

Poté přišli na řadu jednotlivci, běh na 60m s překážkami, ti měli čtyři kategorie. Začínáme mladšími dívkami: 1. místo Danielovská Alice, 2. místo Marešová Karolína SDH Zderaz, 3. místo Stehlíková Kristýna SDH Skuteč. Pak máme mladší chlapce: 1. místo Havlík Antonín SDH Lozice, 2. místo Šrůt Matěj SDH Vinary, 3. místo Víšek Štěpán SDH Markovice. Následují starší dívky: 1. místo Slezáková Nela SDH Skuteč, 2. místo Zavoralová Aneta SDH Skuteč, 3. místo Nováková Denisa SDH Chacholice. Na závěr starší chlapci: 1. místo Šulc Martin SDH Seč, 2. místo Pešek Tomáš SDH Skuteč, 3. místo Víšek Vojtěch SDH Markovice.

Další vyhlašovanou disciplínou byl „braňák“, i ten má dvě kategorie, mladší a starší žáci. Zde jsou vyhlašovaní a jejich umístění. Mladší žáci: 1. místo SDH Krouna, 2. místo SDH Štěpánov, 3. místo SDH Pokřikov. A starší: 1. místo SDH Vinary, 2. místo SDH Štěpánov, 3. místo Morašice.

Jak jsme již zmiňovaly, také se děkovalo za reprezentaci okresu v soutěžích na vyšších postupových kolech. Pro ocenění si na pódium přišli tito závodníci či týmy. Martin Šulc z SDH Seč za 1. místo na MČR v běhu na 60m s překážkami, spolu s ním Nela Slezáková z SDH Skuteč za umístění na 8. příčce. Po nich následoval tým dorostenců SDH Skuteč, který se na MČR v požárním sportu dorostu umístil na celkovém 2. místě.

Posledním vystoupením galavečera bylo také poděkování důležitému článku těchto úspěchů, bez kterých by to nešlo, vedoucím. I oni dostali poděkování a ocenění za jejich práci s mládeží, a to v podobě odznaku, který byl vydán u příležitosti 50. výročí hry Palem, které letos oslavila Česká republika.

Na závěr našeho článku nám dovolte shrnutí a poděkování. Této akce se zúčastnilo přes 300 lidí z řad závodníků, vedoucích, trenérů, rodinných příslušníků a významných hostů. Vypisovat jména všech by zabralo další stránku, pojďme zmínit alespoň některá. Miroslav Krčil, DiS. radní PAK pod jehož záštitou se akce konala. Miroslav Kunhart starosta okresního sdružení hasičů, Ing. František Pilný, MBA starosta města Chrudim a další starostové obcí, měst a sborů, bez nichž by se žádné soutěže nemohli konat a na tuto akci také finančně přispěli. A samozřejmě mezi přispívajícími byli i další sponzoři, kterým děkujeme.

Hana Stará, 1. náměstkyně OSH Chrudim