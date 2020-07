Tak jsem se po 23 letech opět ocitla na lůžku v nemocnici, a to v Chrudimi. Naštěstí jsem nešla na žádný zákrok, ale pouze na kapačky, aby se mně ulevilo od krční páteře. Po příjmu a nezbytném vyšetření jsem byla odvedená na svůj pokoj. Zvolila jsem si nadstandard, v pojistce se mně poplatek vrátí, takže jsem se nemusela obávat, že budu v noci někoho budit svým chrápáním.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Pokoj byl pěkný, jen mě zarazilo velké umyvadlo umístěné v chodbičce, spíš bych ho čekala v koupelně, místo by tam na něj bylo. Bylo fajn, že tam byla rychlovarná konvice, hrníčky, skleničky a talířky, ale taky by tam mohla být mikrovlnná trouba. Když nadstandard, tak se vším všudy. A taky tam byla lednička. Z okna jsem koukala na zarostlou střechu, která zrovna kvetla, což při otevření okna není moc dobré pro alergiky a do pokoje létaly včely. Jídlo se hodně zlepšilo, jen mně nechutnala každodenní bílá káva ke snídani, chtělo by to občas kakao. Jelikož jsem nebyla omezená v pohybu, tak jsem velkou péči nepotřebovala, ale i tak se sestry ptaly, jestli něco nepotřebuji a lékař mně vždy vysvětlil, co jsem chtěla vědět. Takže péče o pacienta u mě za jedna.