„Nechceme a ani nemůžeme zapomínat. Proto se město Pardubice a památník rozhodly přispět do cyklu připomínek svojí symbolickou akcí. Srdečně zvu veřejnost napříč všemi generacemi, aby se k uctění památky připojila a přišla svoji svíci zapálit. Společně tak dáme vědět, že nezapomínáme na minulost a jsme si vědomi, že za náš osud vděčíme tichým bojovníkům, kteří ve jménu svobody a dobré věci obětovali život,“ říká primátor města Pardubice Martin Charvát.

V tento významný den bude expozice otevřena, a to od 13 do 18 hodin. Vstup je zdarma. Jinak během zimního období, tedy do března, je památník otevřen o víkendech v čase od 13 do 17 hodin.

Kateřina Tomišková