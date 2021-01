Česká společnost ornitologická získá díky spolupráci dobrovolníků důležité údaje o ptácích, kteří u nás zimují. Lidé mají čas na poslání svých pozorování do 15. ledna.

Už nyní jsou k dispozici průběžné výsledky. Aktuální počet k 10. lednu odevzdaných sčítání je 12 690 od 17 548 účastníků, kteří pozorovali 401 733 ptáků. Loni touto dobou to bylo 10 268 sčítání od 14 294 účastníků.

Účastníci při hodinovém pozorování zapisovali vždy nejvyšší počet současně spatřených jedinců každého druhu. I když ke sčítání nebylo nutné ani vlastnit krmítko, většina sčítání pochází právě z jejich okolí. Podle průběžných výsledků je zatím na prvním místě pozorovaných ptáků sýkora koňadra, kterou následují vrabec polní a vrabec domácí.

Ornitologové sbírají i data o tom, že v danou hodinu žádný pták na krmítko nepřilétl. I tyto údaje jsou pro nás důležité a prosíme sčitatele o jejich zaznamenání. „Prázdná“ pozorování tvoří prozatím 2 % sčítání, podobně jako loni.

Sčítání probíhalo od 8. do 10. ledna, lidé mají čas na poslání výsledků do 15. ledna. Dobrovolná účast veřejnosti je jedinou možností, jak získávat potřebné údaje z rozsáhlého území. Moc nás těší, že se do sčítání opět zapojilo tolik dobrovolníků. I přes nestandardní situaci ve školách sčítaly nejen první a druhé třídy naživo, ale i vyšší ročníky během distanční výuky. Všem patří velký dík.

Sčítání ptáků na krmítkách je dlouhodobým projektem občanské vědy. Díky spolupráci s veřejností se dozvíme, kteří ptáci u nás zimují. Časem, v horizontu několika let, získáme přehled, jací ptáci ubývají a přibývají a také zjistíme, jaké prostředí nejraději využívají.

Loni se do sčítání zapojilo více než 21 tisíc sčitatelů, kteří pozorovali téměř půl milionu ptáků. Kolik lidí se celkově zapojilo letos, to ornitologové zjistí až po 15. lednu, kdy začnou údaje vyhodnocovat. Podle našich předpokladů bychom finální výsledky mohli mít v únoru.

Ornitologové během víkendu také vyzývali účastníky k zaslání fotografií ze sčítání. Sešlo se jich několik stovek a ke zhlédnutí jsou na Flickru ČSO. Lidé mohou nahrávat fotografie až do konce února.

Čtvrtý ročník sčítání ptáků na krmítkách uspořádá Česká společnost ornitologická 7.–9. ledna 2022.

Alena Skálová, koordinátorka Ptačí hodinky