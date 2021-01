/RECENZE/ Autor čtyř knih o spisovatelce Boženě Němcové Jiří Uhlíř se zamýšlí nad prvním dílem minisérie Božena, kterou vysílá Česká televize.

Natáčení čtyřdílného filmu Božena Němcová v Novém Městě nad Metují. | Foto: Deník/Regina Hellová

Česká televize 1 v neděli 3. ledna 2021 ve 20.10 do 21.35 hodin uvedla první část očekávané televizní minisérie Božena, manželské historické drama o soužití dvou silných osobností – manželů Boženy a Josefa Němcových. Scenáristky Hana Wlodarczyková a Martina Komárková a režisérka Lenka Wimmerová se v chronologicky historickém dramatu o Barunce Panklové, od její puberty i adolescenci snaží na základě studie korespondence odstranit mýtotvorné nánosy zakrývající skutečnou historickou pravdu o spisovatelce Boženě Němcové a o jejím muži Josefu Němcovi, neúplatném a poctivém finančním úředníkovi, civilním povoláním celníkovi, asi o 15 let starším. Režisérka se snaží o objektivní a vyvážený obraz dramatického soužití manželů Němcových. Z drobných epizodických motivů se autorky snaží vytvořit pravdivou mozaiku manželské koexistence. Doceňují, že nebýt vzdělaného Josefa Němce, majícího jistý status a pozici státního finančního úředníka, dnes bychom řekli celníka v tehdejší společnosti ovládané tehdejšími společenskými normami, nikdy by se jeho Božena nestala tím, čím se etablovala – první a největší českou spisovatelkou. Její muž Josef měl na ni velký vliv coby angažovaný český a národně cítící vlastenec, zároveň poctivě a neúplatně plnící své služební povinnosti. A v duchu tehdejších norem pak na své romanticky založené manželce vyžaduje plnění manželských povinností. A zde, myslím si, autorky filmu příliš akcentují sexuálně erotické motivy, na můj vkus se až příliš pitvají v intimním životě Barunky. Chápu, že usilují o pravdivý vhled do manželského soužití a do koexistence Boženy a Josefa.