Zašla jsem se podívat na výstavu nazvanou Levely, její autorkou je Petra Mrňová. Koná se v Chrudimi v Díře výstavní na Resselově náměstí (pasáž Žralok).

Co jsem nalezla? Uvidíte sami na fotografiích. V první chvíli jsem byla překvapená.

Hlavou mi běželo. No, kdyby to bylo v hezčím prostředí, někde v klidu (a ne v průjezdu) a nepočmáraná omítka, tak by se člověk třeba zamyslel… Anebo je to právě naschvál, že není vždycky všechno v životě příjemné a bez „překážek“.

A tak se možná záměr Petry Mrňové splnil, zamyslela jsem se :-)

Lída Korečková