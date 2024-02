Je polovina února a 25. ročník dvoudenní rozsáhlé taneční soutěže, Hlinecké a Únorové Géčko, je již minulostí. Soutěž již tradičně pořádal taneční klub TKG Hlinsko a Taneční škola Gradus Dr. Jany Malinové ve spolupráci s Pardubickou divizí ČSTS, s městem Hlinsko a Multifunkčním centrem.

Obrazem: Další Únorové a Hlinecké Géčko je minulostí | Foto: TKG Hlinsko

Počasí soutěži přálo, a tak přijely páry i ze vzdálenějších měst Česka, Polska a Slovenska. Celkem přijelo téměř 400 soutěžních párů různých věkových kategorií od dětí až po seniory. Soutěžilo se v tanečních třídách E, D, C, B a v prestižní taneční třídě A. Proběhlo přes 900 startů a v průběhu obou dnů soutěž sledovalo 420 diváků.

Dvoudenní klání slavnostně zahájil starosta města Hlinska, pan Miroslav Krčil, Dis, a spolu s manželkou předal první ceny. Celkem proběhlo 48 soutěží a předalo se 288 krásných cen, medailí a květin. Soutěž hodnotilo celkem 11 porotců. Byli to odborníci s nejvyšší kvalifikací z Čech, Slovenska. Mezi nimi i několikanásobní Mistři ČR, a dokonce i první Mistr světa v 10 tancích z České republiky nebo profesionální Mistryně Slovenska.

Z pohledu pomyslného klání mezi týmy se nejúspěšnějšími staly ty z Pardubického kraje, které měly bohaté zastoupení. Byly to páry z tanečního klubu CTS Perfekt Pardubice, kteří získali celkem 13 medailí (6x zlato, 4x stříbro a 3x bronz) a taneční klub TKG Hlinsko, který si na své konto připsal dokonce 22 medailí (8x zlatá, 9x stříbro a 5x bronz).

Tyto medaile hlineckému klubu přináší pár Vojtěch Bříza a Zuzana Řezníčková (6 medailí), Ondřej Kopečný a Adriana Sockelová (4 medaile), Jakub Jančárek a Eliška Hromádková (3 medaile), Radim Dalecký a Františka Teplá (4 medaile), Filip Jančárek a Natálie Jančárková (2 medaile) Ale i další páry si připsaly medailová nebo finálová umístění. V řadě soutěží letošní sezóny to u tohoto klubu není nic neobvyklého, např. z Jičína si dovezli 20 medailí. V domácím prostředí to ale vždy těší o to více, neboť před místními fanoušky se tanečníci rádi ukáží v tom nejlepším světle.

Vzhledem k dlouholeté zkušenosti s pořádáním soutěží a vedením tanečního klubu, mohl tým z TKG Hlinsko, včetně rodičů a fanoušků z TKG family, poskytnout soutěžícím párům veškerý komfort. A tak v zázemí – tedy v hale kulturního centra našly páry koutek, kde si mohly upravit taneční boty nebo se mohly připravit na soutěž v koutku na hnědění a úpravu celkového make-upu. Taktéž si tanečníci mohli vylepšit nebo doplnit své taneční vybavení a oblečení v bohatě zásobeném stánku Dance Point z Kroměříže. Všichni si mohli vytvořit

kouzelné fotografie v samoobslužném koutku, který zapůjčil fotograf Radek Pavlík. O dokonalé pohodlí i v oblasti občerstvení se postaral již tradičně kolektiv hotelu Renospond z Proseče. Teplá jídla, zákusky, káva, či jiné občerstvení bylo podáváno po oba soutěžní dny.

Soutěž, na kterou se všichni těšili je již historií, ale před námi je soutěž letní – červnová, Cena TKG. Srdečně jsou zváni všichni příznivci tance, krásné hudby a kouzelných šatů. Bude to krásná tečka za letošní soutěžní sezónou.