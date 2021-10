Na start závodu, který pořádal Běžecký klub Heřmanův Městec, se postavili běžci všeho věku. Některým ještě nebylo ani deset let, jiní už oslavili šedesátiny. Atmosféra byla super.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.