OBRAZEM: Není Karlštejn jako Karlštejn. Tomuto dali jméno němečtí osadníci

Čtenář reportér





Pojďme se projít po méně známých místech, a to trojmezí okresů, jež sdílí právě náš chrudimský. Je jich celkem šest: u Kněžic, Podhořan u Ronova, Ostrova, Boru u Skutče, Karlštejna a Košinova. Dnes zamíříme do Žďárských vrchů ke Karlštejnu, do největší nadmořské výšky 756 m z našich sledovaných trojmezí.

Karštejn - červenec 2020. | Foto: Vlastimil Hloupý