Obyčej má charakter soutěživé hry. Kohout je zastoupen dřevěnou maketou, vsazenou do země v ohraničeném prostoru hřiště. Soutěžící na startu zaplatí drobný obnos, pořadatel mu vloží do rukou dřevěný meč, zaváže mu oči, otáčí s ním pro ztížení orientace a nasměruje ho do hřiště, kde jsou navíc rozmístěny překážky ze smrčků, představujících les. Úkolem je dojít poslepu za doprovodu hudby a zpěvu až ke kohoutovi a z pokleku jej mečem zasáhnout. Každého účastníka doprovází průvodce, který dle výsledku pokus ukončuje.

V Načešicích jsou pro soutěžící připravena dvě kohoutí stanoviště, blíže od startu pro děti a téměř přes celé hřiště pro dospělé. Stává se ale, že i děti vzdálenějšího kohouta zasáhnou. Výhrami jsou živí nebo perníkoví kohouti, živý králičí samec a další ceny pro děti i dospělé, dle výběru těch, kterým se podaří ve stínání uspět. Letos byla soutěž ve stínání kohouta doplněna i dalšími zábavnými soutěžemi a také vystoupením mažoretek ze Svinčan. Večer se dle tradice konala taneční zábava. Několik ilustrací si prohlédněte v galerii.

Hana Vincenciová