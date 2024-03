Mezinárodní festival keltské kultury Lughnasad letos již poosmnácté otevře brány oppida keltského skanzenu Země Keltů v Nasavrkách. Festival konající se tradičně na konci července, láká nejen na možnost seznámení se s životy dávných Keltů, Germánů a Římanů, ale současně i na bohatý kulturní program pro děti i dospělé.

V Nasavrkách oslavili keltský svátek Lughnasad. | Video: Karel Dvořák

Hudba, tanec, přednášky, tradiční řemesla - to vše můžete zažít během dvoudenní akce 26. a 27. července 2024. Na oslavě keltského svátku úrody a sklizně nemůže chybět ani závěrečný průvod s obilnou bohyní.

V uplynulých třech letech jste mohli sledovat příběh náčelníka Biateca a jeho osud tváří v tvář moci Římské říše. Nyní přichází čas představit nový tématický cyklus, který bude návštěvníka provázet celým festivalem a s nímž se přeseneme do různých koutů Evropy, kde se odehrávaly životní příběhy keltských hrdinů a hrdinek. Téma nového cyklu nese název Čas králů a královen.

Projděte branou do světa obyvatel starověké Evropy. Seznamte se s jejich obydlími, starodávnými řemesly i zbraněmi. Vydejte se na cestu historií prostřednictvím přednášek nejen z oblasti archeologie. Nebylo by však oslav bez hudby, tance a zpěvu. Zapojte se do výuky irských a skotských tanců a vychutnejte si melodie keltského folku během večerních koncertů českých i zahraničních kapel.

VIDEO: Oslava a velká bitva. Kelti slavili velký svátek Lughnasad v Nasavrkách

Pro děti bude v oppidu připraven bohatý program s mnoha aktivitami, čtení keltské pohádky i divadelní představení. Vesnička keltského skanzenu ožije díky reenactorům, tedy těm kteří rekonstruují tehdejší život, řemesla, umění ale i bojové dovednosti. Můžete tak obdivovat tvorbu oděvů, odlévání bronzu, výrobu ze dřeva i kostí, tvrdou práci kovářů a třeba i ražbu mincí. Některá tato dávná řemesla si budete moct sami vyzkoušet a také ochutnat speciality keltské a římské kuchyně. Vesnička i řemeslné trhy ožijí již v pátek 26. července.

Dle tradic dávných Keltů je svátek Lughnasad oslavou úrody a sklizně. Vrcholem těchto oslav je obřad, při kterém se poděkuje za hojnost a úrodu. Slavnostním průvodem nesena podoba Obilné bohyně spletená z klasů pšenice.

Zažijte cestu historií i jedinečný festival, který v České republice nemá obdoby. Tak neváhejte a přijďte odhalit příběhy slavných předků na Lughnasad 2024 v Nasavrkách!