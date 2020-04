Zajímali jsme se o to, jak uzavření škol zvládali v zemích, kde již tato situace nastala. Jako problém viděli izolovanost dětí a ztrátu každodenního řádu. Z těchto postřehů vycházíme a proto organizujeme společné videohovory i hovory skupinek dětí.

Vybrali jsme si k tomu Google nástroje k učení (Učebna, Meet, Kalendář, Hangouts, Disk, sdílené dokumenty). Všichni žáci naší školy už měli své školní emaily, takže nám tato krize pomohla je začít více využívat. Google prostředí umožňuje učiteli pohodlnou správu vyučovaného předmětu. Lze zadávat rozmanité úkoly, kvízy, přikládat odkazy na zajímavé aplikace. Dokonce i samy děti vytvořily videa pro spolužáky, jak odevzdat úkoly v Google učebně. Naučit se s těmito nástroji pracovat nám chvilku trvalo, ale s podporou rodičů či učitelů po telefonu se nakonec vše podařilo si osahat a začít aktivně využívat.

Například v 5. třídě se rozhodli i přes změnu podmínek pokračovat ve velmi aktuálním projektu. Ještě před karanténou na začátku března začali projekt Záchrana Země metodou Storyline. Děti si představovaly, že jsou mimozemšťané a doslechly se o potížích s koronavirem na Zemi. Proto se všichni mimozemšťané začali zabývat lidským tělem, aby lidem mohli porozumět. Až se na Zemi dostanou, pomohou lidem s nemocí, naučí je relaxovat, meditovat a hledat cestu z obav a strachu. V této chvíli jsou kvůli karanténě všichni mimozemšťané doma a navazují mezi sebou spojení. Děti dostaly úkol vyrobit si svého mimozemšťana, jeho dopravní prostředek, případně jeho planetu z materiálů, které doma najdou. Po skupinách se mimozemšťané dál seznamují s lidským tělem, aby svou práci mohli nakonec všichni prezentovat na galaktické konferenci Člověk - Záchrana Země. Projektem se učí o lidském těle, seznamují se s nemocemi a jejich vlivem na lidské zdraví, učí se komunikovat a bez přípravy mluvit o jednoduchém tématu před ostatními. Výstupy jsou prezentace, zápisy do sešitu a krátké video s přesně zadanými parametry.

My, učitelé na chrudimské Bohemce se všichni snažíme být v kontaktu s rodiči, abychom rodinám nevytvářeli další stres našimi přemrštěnými požadavky. Najít správnou míru v požadavcích nám chvíli trvalo. Omlouváme se, pokud se nám to vždy nepodařilo. Přednost pro nás má samozřejmě klid a radostná atmosféra v rodinách. Navíc někteří z našich rodičů například stále šijí roušky pro svoje obce, což považujeme za nejdůležitější učivo pro naše žáky. Po třech týdnech se zdá, že si vše sedlo a děti už nový způsob výuky přijaly. Oblíbené jsou tvořivé úkoly. Některé děti jim věnují spoustu času a radost je patrná nejen z výrobku, ale i z výrazu jejich tváří na fotkách, které nám posílají, a my je sdílíme na školní facebookové stránce. Používáme také online testy, sdílíme společné dokumenty, které mohou žáci ve skupině upravovat. Naopak nejjednodušším úkolem je pokyn k vypracování cvičení v učebnici do sešitu. Tyto úkoly zvládnou děti i bez pomoci rodičů s tisknutím materiálů. Podporu našich rodičů při tisku a zajišťování plynulého chodu techniky doma velmi oceňujeme. Cítíme se v této těžké době na jedné lodi a těšíme se, až se zase všichni vrátíme do školy a do práce. Asi se všichni budeme na naši školu dívat novým pohledem, možná nově uvidíme hodnotu maličkostí, které jsme dříve brali jako samozřejmost. Úsměv lidí ve škole, rada, čas a zájem věnovaný o přestávkách, společné hry a každodenní všední jistota.

Mgr. Olga Tenková