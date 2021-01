V neděli 3. ledna navštívil Dvakačovice Monsignore Jan Paseka, generální vikář římskokatolické Královéhradecké diecéze. Mons. Paseka během bohoslužeb ekumenického charakteru pronesl povzbuzující kázání a pozdrav. Zopakoval hlavní poselství Vánoc s přesahem do nového roku do každodenních životů všech lidí.

Vánoční příběh o narození Spasitele a sestoupení samotného Boha doprostřed našeho světa a v podobě lidské vylučuje zotročování člověka strachem. Z úst anděla, který zvěstuje radostnou novinu o narození Božího Syna, zaznělo: Nebojte se! Boží přítomnost v Ježíši Kristu je větší než veškeré zlo. Jinými slovy: Nebojte se toho, co jste si sami vytvořili, nebojte se ani toho, co způsobuje člověk, toho, čím jsme den ode dne více ohrožováni. Nebojte se sami sebe. Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa. A ten někdo je Láska – Boží Syn. Jen on se může plně zaručit za slova „Nebojte se!“

Otevřete svá srdce, své životy, své pochybnosti, těžkosti, své radosti a city Boží lásce v Ježíši Kristu. Nebojte se! On ví, co je v člověku. (z odkazu Jana Pavla II.).

Dušan Ehmig

Foto: Vlado Bakeš a Ladislav Jukl