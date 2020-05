Majitel průmyslově-technologického holdingu Czechoslovakia Group Michal Strnad podpořil zaměstnance firmy Retia, zakoupil pro něj speciálně upravené služební vozidlo. Jiří Švihálek si loni prošel těžkou dopravní nehodou, která ho připravila o pravou nohu, a vedle dalších následků výrazně limitovala jeho schopnost mobility.

Novou Škodu Scala s automatickou převodovkou a úpravou pedálů bude Jirka využívat nejen pro pracovní cesty, ale zejména pro soukromé účely. „Naši zaměstnanci jsou pro nás to nejcennější, co máme. Proto Jiřímu umožníme co nejkomfortnější dojíždění do práce, a vůbec mobilitu i v jeho osobním životě. Retia přispěje kompletním uhrazením nákladů spojených s pronájmem speciálně upraveného vozu,“ uvedl ředitel firmy Retia Aleš Kvídera. „Máme velkou radost, že se Jirka vrátil mezi nás a moc se těšíme na jeho tradiční úsměv a nezdolný optimismus,“ doplnil.

Jirka Švihálek svým silným příběhem a pozitivním náhledem na svět uchvátil také čtenáře svého blogu Pacholek, kde popisuje svůj život od nehody na motorce loni v červenci. Blog byl původně určený především pro jeho rodinu a známé, ale získal si oblibu u mnohem širšího okruhu čtenářů. Díky velkému ohlasu se nyní připravuje i knižní vydání blogu.

