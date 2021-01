V okolí Hlinska si přijdou běžkaři na své. Pokud to sněhové podmínky dovolí, začnou v sobotu ráno úpravy tratí. Můžete vycestovat také na Dolní Moravu.

Na Dolní Moravě. | Foto: Tomáš Drápal

V okolí Hlinska si přijdou běžkaři na své. Pokud to sněhové podmínky dovolí, začnou v sobotu ráno úpravy tratí. V případě příznivého počasí tak mohou sportovci o víkendech využít upravené a značené běžecké stopy, které vedou na trase Hlinsko – Svratka (s možností odbočit v obci Ovčín do Kameniček). Celkem je na Hlinecku upravováno přes čtyřicet kilometrů běžeckých tras. Z krátkých tras je to třeba Hlinsko - Rataje, z těch delších například patnáctikilometrová trasa Hlinsko – Filipov – Svratka, kdy minete pramen řeky Chrudimky a čekají vás výhledy na Žďárské vrchy.