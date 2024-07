Vstupné na akci bylo dobrovolné, což přilákalo širokou veřejnost. Jeden z hlavních taháků byla možnost vyzkoušet si jízdu vojenským vozidlem OT-64, která byla dostupná za malý příspěvek na pohonné hmoty. Tato aktivita vzbudila velký zájem mezi návštěvníky.

Pro děti byla připravena pohádková cesta, která probíhala od 13 do 15 hodin. Děti měly za úkol plnit různé úkoly a za jejich splnění dostávaly potřebná potvrzení do svých kartiček, které jim pak umožnily získat konečné odměny. Nechybělo ani malování na obličej nebo skákání v pytli.

Program byl opravdu nabitý. Od 10 do 12 hodin probíhal sraz a prezentace vozidel. Následovala orientační jízda, která trvala od 12:30 do 14 hodin. Od 14 do 16 hodin probíhalo hlasování o nejzajímavější vozidlo srazu a po 17. hodině se konalo vyhodnocení.

Návštěvníci si také mohli vychutnat odpolední čaj a zákusek, a kdo měl chuť, mohl si i zatančit. Celá akce byla velmi úspěšná a potvrdila, že setkání historických vozidel v Rané má mezi lidmi své pevné místo.

