Souběžně s touto technickou modernizací výuky probíhala, poněkud v ústraní, modernizace ubytovacích prostor a zázemí domova mládeže školy. Postupně byly rekonstruovány pokoje v jednotlivých poschodích - nová je elektroinstalace, osvětlení, podlahová krytina, výmalba a do všech pokojů byl pořízen nový nábytek. Poslední etapa modernizace domova mládeže byla úspěšně zakončena v listopadu letošního roku. Kromě pokojů byly kompletně modernizovány a nově vybaveny nábytkem a zařízením společenské místnosti a kuchyňky ve všech čtyřech poschodích. Úpravy těchto místností navrhli a jejich vybavení zajistili pracovníci školy tak, aby využití těchto prostor co nejvíce vyhovovalo potřebám ubytovaných žákyň a žáků i vlastnímu provozu domova mládeže.

V přízemí je žákům k dispozici posilovna. K jejich samostatné přípravě na vyučování slouží klasická studovna v prvním poschodí. Místnost ve druhém poschodí je určena ke sledování televize či jiných audiovizuálních produkcí. Ve třetím patře jsou společné prostory uzpůsobeny k zájmovým aktivitám ubytovaných žákyň a žáků v různých oblastech - tvořivých výtvarných či rukodělných činnostech, společenských her, hudby, kulturních akcí atd. Ve čtvrtém patře pak můžete navštívit útulnou žákovskou kavárnu a při doušku dobré kávy se můžete potěšit velmi pěkným výhledem na Chrudim a okolí.

Dokončení rekonstrukce domova mládeže je dalším dílčím krokem v trvalé snaze pracovníků školy vytvářet pro své žáky co nejlepší podmínky ke studiu, příjemné a inspirativní prostředí i přátelskou a tvůrčí atmosféru ve škole. Do jaké míry se to daří, mohou rodiče a žáci základních škol i veřejnost posoudit dne 12. ledna 2022 od 9:00 hod. do 18:00 hod., což je termín konání nejbližšího dne otevřených dveří na Střední průmyslové škole Chrudim. Školu je možné samozřejmě navštívit i v jakémkoliv jiném termínu po předchozí telefonické domluvě. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách www.sps-chrudim.cz.

Na Vaši návštěvu se těší pracovníci školy s přáním klidného a spokojeného prožití svátků vánočních a jen všeho dobrého v novém roce.

Za Střední průmyslovou školu Chrudim

ředitel František Mihulka