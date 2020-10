Navštívili jsme s dětmi Berlovu vápenku v Třemošnici. Za malý peníz jsme si užili velkou zábavu.

Berlova vápenka v Třemošnici | Foto: archiv Královi

Muzeum vápenictví je rozděleno do několika částí, seznámili jsme se počátky vápenictví v Železných horách, s historií přímo Berlovy vápenky, jejíž starší část je stará možná až 140 let, ale podívali jsem se i na to, co je to vlastně vápenec. Největším zážitkem je ovšem pohled do komína zevnitř. Tam se vnoučata opravdu vyřádila a my jsme si mezitím v klidu mohli pročíst panely s informacemi. Z komína jsme je nakonec nemohli dostat, jak se jim tam líbilo :-) Přidávám trochu historie, kterou lze nalézt na webu města Třemošnice: "Starší část vápenky (neopravená) pochází někdy kolem roku 1880 a byla pravděpodobně postavena českou firmou. Informací o této vápence je velmi málo. Tuto vápenku koupila firma David Berl roku 1890 a roku 1893 přistavěla novou, menší vápenku (v současné době rekonstruovanou) spolu s výtahem. Vápenka fungovala s různými drobnými úpravami a občasnou modernizací až do roku 1960. Poté se brány vápenky zavřely na 50 let."