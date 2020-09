Je tu podzim a s ním i tradiční celostátní kampaň Den Charity. Charity Pardubice, Chrudim a Nové Hrady u Skutče srdečně zvou na pěší a cyklistickou Pouť lidí dobré vůle za nemocné a trpící na Chlumek u Luže v sobotu 26. září.

Pouť lidí dobré vůle za nemocné a trpící. | Foto: Jan Lohynský

Oblastní charita Pardubice, Farní charita Chrudim a Oblastní charita Nové Hrady u Skutče srdečně zvou na pěší a cyklistickou Pouť lidí dobré vůle za nemocné a trpící do poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži 26. září. Pro zájemce bude též vypraven autobus z Pardubic a Chrudimi. Mše svatá bude přenášena také online https://youtu.be/26b4dnozrgE pro ty, kteří se z různých důvodů nemohou pouti účastnit osobně. Těšit se můžete na varhanní koncert či přednášku o historii poutního místa. Pouť konaná zároveň v rámci celorepublikového Dne Charity je jednou z akcí, kterou Charity upozorňují na potřebu péče o seniory, nemocné, umírající a jejich blízké. Jak řekla Marie Hubálková, ředitelka pardubické Charity: „Osmdesát procent z nás si přeje odejít z tohoto světa doma v kruhu svých blízkých a díky charitní domácí hospicové péči jsme schopni poskytnout pacientům a pečujícím čtyřiadvacetihodinovou podporu našeho hospicového týmu. Vedle odborné péče si zároveň uvědomuji i sílu modlitby a jsem moc ráda, že v loňském roce se poutě účastnilo velké množství, kteří prosili nejen za své blízké, ale i za naše zdravotní sestry a lékaře.“ Bezplatnou domácí hospicovou péči Oblastní charita Pardubice může poskytovat díky dárcům a sponzorům a také dalším akcím pro veřejnost jako je benefiční výroba adventních věnců či Charitní ples. Na podporu domácího hospice je určena i část z darů Tříkrálové sbírky. „Podpora lidské důstojnosti spojená s možností trávit svůj život samostatně a pokud možno v domácím prostředí i v době nemoci je něco, co vnímám jako nedílnou součást služby nejenom Farní charity Chrudim, ale i dalších charit, které v České republice i po celém světě působí. Jako součást této podpory pak vnímám duchovní rozměr, který je pro mnoho lidí nedílnou součástí života – ať už vyslovenou či skrytou. Rád bych proto Vás všechny pozval k účasti na druhém ročníku pouti do Luže“ dodal Roman Pešek, ředitel Farní charity Chrudim. Přihlásit se na pěší, cyklistickou pouť či zajistit si místo v autobusu můžete přes formulář zde: https://pardubice.charita.cz/jak-pomahame/dobrovolnicke-centrum/pout-lidi-dobre-vule-2020/.