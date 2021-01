Město Chrudim odvolalo páteční ohňostroj v Klášterních zahradách.

Novoroční ohňostroj byl odvolán. | Foto: archiv Deníku

Je nám to velice líto, ale novoroční ohňostroj byl odvolán na základě zhoršující se epidemické situace a důvodných obav, že by jeho pozorování, zvláště na vhodných místech s dobrým výhledem, lákalo ke srocování lidí, což je v těchto dnech, bohužel, z hlediska prevence šíření nebezpečného onemocnění nežádoucí.

Do poslední chvíle jsme věřili, že se ohňostrojem s letošním těžkým rokem rozloučíme a především s nadějí přivítáme rok nový. Byla připravena varianta ohňostroje bez pozemních efektů, aby byl dobře pozorovatelný z dálky a z více míst ve městě. Ani to nám však opětovné zhoršení epidemické situace nedovolí, aktuální čísla jsou hrozivá.

Co kdyby novoroční předsevzetí každého z nás bylo, že se napříště už zase sejdeme…