V neděli 16. ledna to bude 53 let, kdy se ve čtvrtek kolem 14. hodiny roku 1969 poblíž sochy svatého Václava na Václavském náměstí v Praze upálil tehdy 20letý student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach. Tragický protest Honzy byl reakcí na okupaci naší země v srpnu 1968 armádami států Varšavské smlouvy, reakcí na potlačování svobod, demokracie, znovuzavedení cenzury, na tehdejší nastupující letargii, do které jsme se dostali, a to nejen v důsledku normalizační politiky. V neděli 19. ledna v odpoledních hodinách Honza umírá, 25. ledna se pak koná pohřeb, jenž se stal velkou politickou manifestací za svobodu a demokracii.