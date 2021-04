Chtěl bych touto cestou požádat čtenáře o příspěvek na automobil.

Jmenuji se Anatolij a je mi 32 let, bydlím na Rychnovsku. Jsem od roku 2011 upoutaný na invalidní vozík po dopravní nehodě, při které jsem si poranil páteř a pravou ruku. Od hrudníku dolů jsem ochrnutý a mám pohyblivou pouze levou ruku.

Před úrazem jsem pracoval jako živnostník ve stavebnictví. Ve volném čase jsem hodně sportoval, ale to už bohužel nemůžu a z mých koníčků mně toho moc nezbylo. Snažím se teď žít co nejaktivněji. Trávím volný čas s přáteli a snažím se dělat vše, co mi můj zdravotní stav dovolí. Spíš mam teď koníčky spojené s kulturou. Rád cestuji a jezdím na výlety, ale je to s elektrickým vozíkem dost obtížné a komplikované, protože je těžký a špatně se s ním dostává do veřejné dopravy. Je pro mě mnohem jednodušší se dopravovat autem. Snažím se být co nejsoběstačnější a co nejméně zavislý na pomoci druhých a auto je v tomto ohledu nepostradatelné. Bydlím sám v domě a auto využiji na dopravu k lékařům, rehabilitacím, na nákupy, výlety, volnočasové aktivity.

Pracuji jako operátor v sociálních službách tísňové péče. Auto tedy potřebuji i kvůli dopravě do práce a je pro mě téměř nezbytné. Pohybuji se na elektrickém vozíku, tak potřebuji dodávku, kde nejsou nutné přesuny na sedačku a řídit mohu přímo z vozíku. Pořizovací cena je ale vyšší než u osobního automobilu. Nové stojí okolo 1 milionu Kč a to bez úpravy. Pokud by se podařilo vybrat celou částku, bylo by to skvělé. Pokud se to nepodaří, alespoň se pokusím koupit nějaký zánovní automobil v co nejlepším stavu a v mých finančních možnostech.

Vím, že momentalní situace spojená s koronavirem není jednoduchá a příliš příznivá pro sbírky. O to více si vážím každého příspěvku.

Předem děkuji a budu rád za jakýkoliv příspěvek, který by mi velice pomohl se zakoupením auta.

Anatolij Stehnej

Přispět můžete prostřednictvím Konta Bariéry "Auto pro Anatolije". Více najdete na www.kontobariery.cz.