Čtenář Jaromír Pýcha vás provede obcí, ve které žije. Leží dvacet kilometrů od Chrudimi a měří neuvěřitelných osm kilometrů. Už víte?

Litětiny, Horní Roveň, Dolní Roveň a Komárov. | Foto: Jaromír Pýcha

Litětiny, Horní Roveň, Dolní Roveň a Komárov. Čtyři dílčí části tvořící jednu velkou obec Dolní Roveň, která celkové čítá dva tisíce obyvatel. Od začátku na konec měří neuvěřitelných 8 kilometrů. Nachází se pět kilometrů od Holic, do okresního města Pardubic je to kilometrů osmnáct, do Hradce Králové pětadvacet, do Chrudimi a Vysokého Mýta dvacet. Do Prahy či Brna dorazíte autem z Rovně za hodinku a půl. Za prací mohou místní občané jezdit nejen do těchto zmíněných měst, ale řada pracovních příležitostí se nabízí přímo v Rovni, například ve znovuobrozeném areálu bývalého zemědělského družstva ve směru na Holice. Obec má školu, školku, prodejny veškerého sortimentu, poštu, vlakové i autobusové spojení se světem a například i dvě fotbalová mužstva TJ Sokol Roveň a FC Litětiny. Není tomu tak dávno a oba kluby měly v soutěžích i svá rezervní béčka!