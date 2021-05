Jednoho dne jsem šla se svými vnoučaty na procházku. A najednou se před námi vynořil smrk porostlý odzdola až nahoru nějakými šlahouny.

Proč má ten stromeček tak dlouhé fousy? | Foto: Hana Čermáková

Čtyřletá vnučka si toho všimla a zeptala se mě: „Proč má ten stromeček tak dlouhý fousy?“ A ve mně začala pracovat fantazie. „To je proto, že ten smrček byl moc pyšný. Myslel si, že je nejkrásnější na světě a všem okolním stromečkům to hlasitě dával najevo. Až to uslyšel vládce lesa a zaklel ho do fousů, které bude nosit tak dlouho, dokud ho ta pýcha nepřejde.“