Koronavirová pandemie přinesla vedle jiných komplikací i problém s organizací volného času dětí a mládeže o prázdninách.

Přidáváme nový termín prázdninové dílny | Foto: Marie Sieberová

Vzhledem k tomu, že díky příznivému vývoji v počtu nakažených byla v poslední době uvolněna i přísná opatření týkající se prázdninových pobytů dětí, máme pro rodiče příznivou zprávu. Všechny plánované týdenní příměstské dílny se uskuteční v obou původních termínech. Ty jsou v tuto chvíli již bohužel zaplněné, ale MLK pro ty, kteří by měli zájem, vypsalo termín nový, a to ve dnech od 27. do 31. července 2020. Přihlášku naleznete na našich webových stránkách.