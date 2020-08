Co Hudební festival Zlatá Pecka pro letošní Festivalové pódium připravil? Pondělní slavnostní zahájení s Banda di Feste, nekonformní dechovkou z Pardubické konzervatoře. Na úterý je přichystán Velký koncert chrudimské Základní umělecké školy, středa bude patřit kytaře a kytarovým virtuosům.

Čtvrtek se odehraje ve znamení kontrabasů, 8 bas na jednom pódiu, hrajících repertoár od Bacha až po metal, to jen tak neuvidíte a neuslyšíte! Podaří se roztančit náměstí? To je otázka pro páteční podvečer, který bude věnován rock and rollu. A v závěrečný den přinese na Festivalové pódium Ivan Baborák svoji tradiční chrudimskou talk show – Hozený klobouk s hudebním doprovodem Jindřicha černohorského a jeho skupiny. Průvodní slovo během celého týdne zajistí již tradičně Tereza Benešová a Pavlína Vladyková.

Dagmar Pecková: „Cílem Festivalového pódia není nabídnout přehlídku populárních jmen a tváří, ale představení skvělých interpretů regionu, jejichž existence a umění zůstává i mnoha rodákům utajeno. Jsem ráda, že se nám podařilo i letos tenhle projekt realizovat a přispět k letnímu chrudimskému kulturnímu dění!“

Hlavní program Hudebního festivalu Zlatá Pecka 2020, tentokrát s mottem mottem „S hudbou kolem světa za 8 dní“ odstartuje v sobotu 31. listopadu a to netradičně slavnostní vernisáží výstavy „Cesta kolem světa“, kterou pro festival připravila prestižní pražská galerie La Femme. Během osmi dní nabídne festival svým návštěvníkům celkem čtrnáct akcí ve čtyřech městech Pardubického kraje. Vstupenky na všechny festivalové produkce jsou již v prodeji. Bližší informace najdete na www.zpfestival.cz. Autor: Petr Drahoš

Program Festivalového pódia Hudebního festivalu Zlatá Pecka

pondělí 24.8. Banda di Feste

17.00 Konzervy nejsou konzervy

úterý 25.8. Velký koncert žáků ZUŠ Chrudim

17.00 Tradice hudební školy v Chrudimi začala v roce 1956.

středa 26.8. Kytara – klasika nebo rock?

17.00 Od klasiky po rock.

čtvrtek 27.8. Pink Elefant & Bumblebass aneb 8x kontrabas na jednom pódiu

Je libo Bacha nebo metal?

pátek 28.8. The Backway - Rock and Roll!!!

17.00 Roztančíme náměstí?

sobota 29.8. Hozený klobouk

17.00 Všestranný umělec Ivan Baborák a spisovatelka Vanda Vávrová přináší své tradiční chrudimské talk show.