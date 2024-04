Dobří lidé začali přinášet do Azylového domu pro těhotné matky v tísni v Hamrech u Hlinska tak velké množství oblečení, že klientky nebyly schopné ho využít a unosit. Bylo proto nabízeno i dalším potřebným lidem, ale jeho množství bylo stále velké. Vznikl proto nápad otevřít obchůdek s použitým oblečením.

Jeden kus stojí dvacetikorunu. Výběr je široký. | Foto: Azylový dům pro těhotné matky v tísni v Hamrech

Ten je provozován v azylovém domě a letos v dubnu oslaví devět let od otevření. Ruku k dílu v něm s pracovnicí přikládají i klientky, které si v azylovém domě přivydělávají díky projektu Začít znovu. Společně se snaží o to, aby zde zákazníci našli vždy jen čisté, moderní a zachovalé oblečení. V obchůdku najdete zmiňované dětské a dámské oblečení. Jsou nabízeny také věci do výbavy pro miminko a do domácnosti. Dále ručně vyráběné tašky a další dekorativní předměty.

Všem, kteří nám oblečení přinesli nebo si ho naopak zakoupili a přispěli tak na provoz azylového domu, moc děkujeme. Cena oblečení je skutečně symbolická: 20 Kč za 1 kus. Proto neváhejte ani vy, přijďte do obchůdku kdykoliv během dne a nakupte si. Těšíme se na vaši návštěvu.

Pokud chcete mít jistotu, že návštěva obchůdku je aktuálně možná, domluvte se, prosíme, předem na telefonním čísle: 731 656 525 nebo 739 302 619. Budeme mít na Vás více času a rádi Vám nákup zpříjemníme kávou či čajem.

Jana Málková, Azylový dům Hamry