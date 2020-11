Foto: Deník/archiv

Při péči o skalku nezapomeňte dokonale odstranit spadané listí. Pokud se jemný keřík ocitne pod větší vrstvou listí, často odumírá. Ve velkém nebezpečí jsou především stálezelené skalničky, které by předčasně ukončily vegetaci. Obecně jsou vrstvou napadaného listí také ideální podmínky pro rozvoj houbových chorob a škůdců. Pečlivě proto listí ze skalky shrabujeme či sbíráme a to už od začátku opadu listů až do konce podzimu.