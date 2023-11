Legendární UHO zde nenajdete, ale lahodnou dýňovou polévku, nebo maso, či zeleninu od místních farmářů určitě ano. Náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Michaela Matoušková navštívila základní školu Školní náměstí v Chrudimi, a to v rámci svého rezortu zdravotnictví. Protože správně nastavenou prevencí je i pravidelný vyvážený jídelníček, kterým můžeme u dětí zabránit špatným stravovacím návykům.

Recept na zdraví našich děti znají ve školní jídelně na „Růžovce“ v Chrudimi | Foto: Pardubický kraj

„Má práce mne pořád baví“, usmála se Eva Pertlíková, vedoucí školní jídelny největší základní školy Školní náměstí v Chrudimi, která je generacemi nazývána Růžovka. Paní Pertlíková zde zúročuje čtyři desítky let zkušeností se stravováním dětí. Dvakrát týdně si může bezmála osm stovek strávníků ve školní jídelně na Růžovce vybrat dokonce ze dvou jídel. Na otázku paní náměstkyně, jaké by dala nejvíc doporučení dětem a rodičům, odpověď zněla jasně: „Prosím, neopomínejte s dětmi snídat a připravit jim svačiny,“ reagovala s jistotou vedoucí školní jídelny.

Musaka, pizza, lasagne, záhorský nebo sněhový závitek, to je jenom krátký výčet netradičních a současně velmi chutných jídel, na které si děti zvykly a vždy je už vyhlíží. Jak nám to dnes paní kuchařky nazdobí, jak to bude dnes zase chutnat? Tyto a další otázky provází zvědavost, která je pro dětský svět tak typická. A přesně na to spoléhá tým školních kuchařek v Chrudimi, když tvoří jídelníček na další týden. Například se zařazením bulguru mezi přílohy v jídelně začínali v Chrudimi pomalu, doposud ho nabízí společně s druhou, více tradiční přílohou, aby si děti mohly vybrat, případně vzít od každého trochu. Bulgur obsahuje mnohem více vlákniny a bílkovin, je také významným zdrojem hořčíku, železa, kyseliny listové a manganu.

Tato škola se může také pyšnit originální soutěží, a to o nejlepší kanapku. „Velkou radostí bylo pozorovat mladé lidi, jak se s nadšením vrhají do nových kuchařských výzev a každý z nich se se stává nedílnou součástí třídního kolektivu,“ uvedla učitelka Markéta Králová, která se současně věnuje na škole předmětu Výchova ke zdraví. Ve výsledku se při soutěži projevila obdivuhodná pospolitost třídy, kdy někdo připravil grafiku plakátku s nabídkou, někdo přinesl osvědčený originální recept na pomazánku a všichni společně zdobili jednotlivé kanapky k jejich originální dokonalosti. „I když první cenu si odnesla jedna třída, tak pomyslnou výhru mají v kapse všichni. Vidíme, že naše dnešní děti chtějí být aktivní, jíst zdravě a různorodě, stačí jim jenom naslouchat a věřit,“ dodala paní učitelka Králová při setkání s paní náměstkyní Matouškovou.

Ředitel školy Martin Vykydal řekl na závěr setkání, že například i svačiny, které jsou nabízeny v kantýně, podléhají vzájemné dohodě a respektu s provozovatelem. „Mým cílem je, aby se děti u nás ve škole cítily opravdu dobře a měly tu správnou energii na vzdělávání,“ dodal.