Kolik utopenců se vejde do skleniceo objemu 360 litrů? Ve Žlebských Chvalovicích to vědí. Před pár dny tam vytvořili nový neoficiální rekord v nakládání utopenců, a to 2500 kusů v jedné skleněné lahvi. Původní oficiální rekord z roku 2013 činil 2265 utopenců. Ochutnávka naložené uzeniny proběhne po uležení, a to 20. srpna. V tento den se bude v pivovaru a v palírně ve Žlebských Chvalovicích konat také soutěž v pojídání utopenců. Cílem je sníst co největší množství utopenců v časovém limitu 15 minut. Startovné je sto korun.