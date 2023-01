Od 1. do 15. ledna se uskutečnila v obcích a městech na Chrudimsku Tříkrálová sbírka. Tři králové byli srdečně vítáni, což se projevilo i v rekordní částce, kterou lidé do kasiček darovali. V téměř 70 městech a obcích vyšlo s koledou celkem 285 skupinek, což je přes 850 koledníků. Celkový výnos sbírky v našem regionu činí rekordních 1 660 240 korun, což je přesně o 154 400 korun více než v loňském roce, kdy po kovidové pauze již opět proběhla Tříkrálová sbírka v ulicích.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2023 plánuje Oblastní charita Chrudim využít na rozvoj svých služeb, a to především domácí hospicové péče, domácí zdravotní péče, na nákup a opravy automobilů do terénu. Tradičně využije finanční prostředky také na pomoc potřebným rodinám a občanům z regionu a na podporu činnosti dobrovolnického centra.

Ředitel Roman Pešek přidává poděkování: „Všem dárcům patří náš velký dík, že i přes vysokou inflaci a ceny energií, se kterými se všichni musíme v této době potýkat, bylo tolik lidí dobré vůle ochotných přispět a podpořit služby Oblastní charity Chrudim. Srdečně děkujeme také všem, kteří nám pomohli Tříkrálovou sbírku zorganizovat, zejména koledníkům, koordinátorům sbírky, obecním a městským úřadům, farnostem, školám, školkám a mnoha dalším dobrovolníkům.“

Koordinátorka Tříkrálové sbírky Nell Stoupová dodává: „Těší nás velký zájem ze strany dobrovolníků, kdy se většina z nich akce zúčastňuje opakovaně. I to je důkazem toho, že se Tříkrálová sbírka stále více dostává do povědomí občanů a stává se tradicí. Letos se do Tříkrálové sbírky zapojily hned dvě chrudimské střední školy a jejich studenti s tříkrálovým poselstvím chodili i ve všední dny. Každá rozpečetěná kasička nám ukázala, kolik lidí dobré vůle v našem regionu máme. Děkujeme.“

Michaela Horníčková