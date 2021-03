Jsou hračky, které jejich majitelé opatrují až do dospělosti. Podívejte se, co schovávají doma naši čtenáři.

Pontiac. | Foto: Michal

O fotografie autíček se s námi podělil čtenář Michal ze Seče. Nejprve poslal Pontiac z roku 1969. ,,Retro je to tak trochu na půl, protože jsem autíčko nedávno koupil v jednom obchodě za 120 korun (pro sběratele si dovolím uvést, že šlo o obchod Pepco). Myslím si, že bychom ho však mohli zařadit do retro hraček," napsal k Pontiacu. Pak ovšem našel pro naše čtenáře i další skvosty a tentokrát šlo opravdu o retro, autíčka jsou z roku 1983. ,,Vybral jsem je kvůli tomu, že se zachovala včetně původních obalů. Jednou Matchbox a jednou Bburago. To mně bylo nějakých 9 let," dodal čtenář Michal.