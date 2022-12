Z ARCHIVU ČTENÁŘE: Podívejte se, jaká bývala zima v Orlických horách

Vojtěch Petržela je zkušený řezbář. Svou letošní účastí na mistrovství chtěl navázat na úspěch z gastro olympiády v roce 2020 (zde získal 3. místo v absolutním pořadí). Vojtěch je zároveň členem národního gastroteamu, takže musel přizpůsobit časový plán, aby účast ve více disciplínách zvládl zkoordinovat. I přes jeho vytíženost se mu podařilo dosáhnout výsledků naprosto vynikajících. V kategorii K1 (předem připravená kompozice) byl za svoji kompozici s názvem Thajská inspirace zařazen do zlatého pásma a zároveň skončil na 3. místě v absolutním pořadí. V kategorii live-carving (vyřezávání v daném čase před zraky diváků) získal Vojtěch Petržela rovněž zlatou medaili. Díky tomuto úspěchu se v kategorii live-carving dostal také do finále, v němž se utkalo 12 nejlepších řezbářů. I zde Vojta zabodoval a získal tak již třetí zlatou medaili a absolutní krásné 2. místo.

Pro Dianu Peškeovou byla mezinárodní soutěž první zkušeností, proto zvolila pouze kategorii K1 (předem vyřezaná kompozice). Ačkoliv vyřezávání v domácím prostředí mimo zraky diváků a poroty není v takovém napětí jako v disciplíně live-carving, nekvalita se také neodpouští. Dalším aspektem je uchování surovin tak, aby se předešlo jejich poškození či zkažení. Se svojí kompozicí Let the sunshine In (volný překlad: pustit dovnitř slunce) byla Diana Peškeová zařazena do stříbrného pásma a v absolutním pořadí skončila na 11. místě (z 25 soutěžících). Česká republika se tak v carvingu může nově pyšnit 4 cennými kovy - třemi zlatými a jednou stříbrnou medailí.

Pavel Peške