Toho lze ve městě potkat hned na několika místech. Nejprve v Galerii Dvojdomek, kde bude v pátek 26.6. od 17 hodin osobně ukončovat výstavu svých fotografií. Součástí dernisáže bude i vzpomínka na zesnulou zpěvačku Evu Pilarovou, jejíž snímky jsou rovněž součástí této výstavy. Účast na akci přislíbila také sestřenice paní Pilarové.

Po dernisáži Robert Vano přechází do místního kina, kde se s ním od 19 hodin bude konat beseda s názvem SKRYTÁ TAJEMSTVÍ. Čeká vás vyprávění plné vzestupů i pádů, které berou dech.

Poslední možnost k setkání s Robertem Vanem bude ještě v sobotu 27.6., kdy se v synagoze uskuteční jeho fotografický workshop na téma „PORTRÉT.“ Začátečníci i pokročilí se budou moci od samotného mistra naučit, jaké triky při své práci věhlasný fotograf používá.

Věříme, že i tato vzácná návštěva přiláká na některou ze svých částí naláká mnoho návštěvníků. V Heřmanově Městci děláme maximum pro to, abychom co nejrychleji kulturu obnovili a myslím, že se nám to daří. Už 19.6. se uskutečnily po uvolnění omezení první dva koncerty, které rozezněly synagogu koncertem pro harfu a housle a z výsledku jsme byli nadšeni. Publikum bylo báječné, v obou případech tleskalo ve stoje, byla úžasná atmosféra. Je znát, že po dlouhé izolaci si lidé kultury víc vážit.

ROBERT VANO:

Robert Vano je především módní a reklamní fotograf. Fotografuje černobílé portréty a akty na klasický film a používá také už málo používanou techniku platinotypie. Spolupracuje se světovými značkami, vede workshopy „Daylight nude“. Nejraději fotografuje při denním světle. Narodil se ve slovenských Nových Zámcích. Po maturitě v roce 1967 místo nástupu na vojnu emigroval přes Jugoslávii a Itálii do Spojených států, kde se uchytil jako kadeřník a vizážista. Byl asistentem módních fotografů, od roku 1984 je samostatným fotografem. Působil v New Yorku, Paříži a Miláně, kde fotografoval pro módní časopisy (např. Cosmopolitan, Harper's Bazaar, Vogue). Od roku 1990 žije v Praze, kde v období 1996–2003 pracoval jako umělecký ředitel v českém vydání časopisu Elle a poté do roku 2009 v agentuře Czechoslovak models. Od té doby pracuje jako fotograf na volné noze.

