Přemýšleli jste někdy o tom, jak asi vypadal den lovce v době našich předků? Jaké útrapy a nástrahy mohly čekat na člena kmene Bójů na území dnešních Čech a Moravy? Lovec musel svou kořist stopovat i desítky kilometrů, ulovit ji a pak odnést zpátky do svého hradiště. A co teprve, když si spletl stopy zvěře a ty ho zavedly do léčky ukuté lstivými Římany. Musel rozdělat oheň, opatřit si stravu, vyrobit cokoliv, snášet chlad, nebát se a mít plno sil.