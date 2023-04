Dělat dvacet let rockového muzikanta v jedné kapele není žádná sranda. To si dobře uvědomují kluci z kapely Normal 03, která letos slaví své kulaté výročí. Po prvním vystoupení v Miřeticích v dubnu 2003 začala kapela hrát nejen v našem regionu. O rozhovor jsem požádala kapelníka Michala Urbánka z Hlinska.

Členové kapely Normal 03 | Foto: Archiv Normal 03

Michale, jak si se dostal k hraní a ke kapele Normal 03?

Až v 15 letech jsem si koupil svou první kytaru a na intru jsem se začal učit. S první kapelou jsem ani nikdy veřejně nevystupoval. Druhá kapela byla Mystery, se kterou jsme mohli vystupovat na akcích, které jsme si sami pořádali. Pozvali jsme si tam i horší kapely, než jsme sami byli, abychom tam byli za hvězdy. V roce 2003 jsem dostal nabídku zastoupit zakládajícího člena kapely Normal 03 Richarda Zelinku, která nešla odmítnout.

Proč se kapela jmenuje Normal 03?

03 protože vznikla v roce 2002 a Normal protože všichni zakládající členové byli poloviční blázni.

Jak vznikla samotná kapela?

Kapela vznikla odchodem frontmana Richarda Zelinky a baskytaristy Jiřího Celara z kapely Minimax. K nim se přidal bratr Jiřího bubeník Ladislav a klávesista Marek Jirovský.

Hudba, kterou hrajete, je vaše vlastní?

Abychom byli od samého začátku zábavní pro naše posluchače, zvolili jsme koncept převzatého repertoáru. Toho se držíme až do dnes. Samozřejmě máme i pár svých vlastních písniček, kterými naše vystoupení prokládáme.

I když máte převážně převzatou tvorbu, vydali jste nějaké svoje CD?

Ano, doposud jsme nahráli 3 CD. Dokonce nám jedno z nich pokřtil herec Jiří Krytinář, známý hlavně ze seriálu Hospoda

Kde nejčastěji hrajete a kde jste hráli nejdále?

Nejširší pole působnosti máme v regionu Hlinecka a Skutečska. Nejvzdálenější místo pro nás byla Kadaň u Karlových Varů, kam nás dvakrát pozval místní rodák.

A jaké je vaše neoblíbenější a nejzajímavější místo?

Tak nejzajímavější místo je bezesporu hradecká věznice Pouchov, kde jsme v roce 2005 zahráli pro místní vězně. A nejoblíbenější je KD Herálec. Zde hrajeme už od roku 2009, někdy i 4x do roka, proto je to i nejčastější místo.

Za dvacet let jste museli zažít spoustu zážitků, prozradíš nám nějaký?

Zážitků máme spousty, největší perličky jsou z dob dávno minulých, ty tu ani zmiňovat nemůžu. Ale už to není, co to bývalo. V současné době je to tak, že máme v kapele dva abstinenty a zbytek jsou řidiči.

Táhnout kapelu 20 let je pro kapelníka určitě těžký, jak to vnímáš?

No, já jako kapelník vystupuji pouze před pořadateli, jinak máme v kapele demokracii. Nejtěžší období v kapele vždycky jsou, když se někdo rozhodne skončit a je potřeba za něj sehnat náhradu. V současné době to beru tak, že dalšího člena už hledat nebudu, prostě se na to vy*eru taky.

V jaké nyní hrajete sestavě?

V současné době hrajeme ve složení: Petr Felkl – zpěv, Marek Jirovský – klávesy, Jiří Peterka – baskytara, Leoš Tatíček – bicí, a já – kytara. Hraní v Normalu máme ale jen jako koníček, všichni máme ještě zaměstnání. Například Marek dělá ředitele v hudební škole a třeba Leoš profesionálního hasiče.

Tebe vídám i v jiném hudebním projektu, nenarušuje to chod vaší kapely?

Tak ve skutečnosti je to tak, že já a Marek Jirovský hrajeme v kapele RCZ – Rammstein Tribute Show, která zabere spousty možných termínů k hraní. Ale zpěvák Petr i bubeník Leoš mají také další kapelu, takže si nic nevyčítáme. Myslím, že hraní máme dost, protože již několik let hrajeme plesy, kde se od ledna do dubna nezastavíme.

Jak vlastně oslavíte 20leté výročí kapely?

20 let kapely jsme se rozhodli oslavit v našem nejoblíbenějším kulturním stánku KD Herálec, na velikonoční zábavě 9. 4. tohoto roku. Na tomto koncertu vystoupí i někteří bývalí členové kapely. Pro návštěvníky jsme si připravili spoustu překvapení, dárků a zábavy. Všechny Vás tímto zvu!

Je něco, co bys chtěl ještě na závěr říci?

V první řadě bych chtěl za všechny kluky v kapele poděkovat našim partnerkám a rodinám za jejich toleranci a podporu při našem hraní. Ten největší dík však patří našim fanouškům a návštěvníkům našich akcí. Jsme rádi, že díky fanouškům můžeme rozdávat radost už minimálně druhé generaci.

Lucie Chylíková