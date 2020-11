I letos si žáci základních a středních škol po celé České republice v listopadu připomínají hodnoty svobody a demokracie v rámci projektu Samet na školách. Pořádající organizace Post Bellum a spolek Díky, že můžem nabídl bohatý program, školy si mohou vybrat celkem z 50 online aktivit připravených od 37 organizací a institucí. Vzhledem k současné situaci a uzavřeným školám vše uskutečnilo samozřejmě online, což bylo zajímavou výzvou.

Samet na školách je pro všechny učitele a žáky 2. stupně základních škol a středních škol, kteří si chtějí připomenout výročí 17. listopadu – Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. Žákům umožní poznat historický kontext přichystané vzdělávací programy o moderní historii, v nabídce byly také přednášky o aktuálních společenských tématech.

Součástí nabídky jsou například webináře Knihovny Václava Havla (např. interaktivní webinář Moc bezmocných, který seznámí studenty s atmosférou sedmdesátých let, v nichž Václav Havel napsal svou klíčovou esej) nebo zážitkové workshopy Post Bellum, které pracují s výpověďmi pamětníků z portálu Paměť národa. Aktuální témata, jako jsou např. klimatické změny, představil studentům mezi jinými Institut Europeum.

Součástí nabídky jsou také vzdělávací materiály (např. on-line učebnice My jsme to nevzdali, která pomáhá s výukou moderních dějin za využití stovky archivních fotografií, dokumentů, dobových záznamů a vyprávění pamětníků). Více informací a kompletní nabídka programu je pro školy zdarma k dispozici na www.sametnaskolach.cz. Iniciativa Samet na školách se podílí také na přípravě výukových materiálů ČT edu k 17. listopadu, které jsou spolu s dalšími tematickými kolekcemi k dispozici na webu www.ctedu.cz.

