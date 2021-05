Chrudimská knihovna se zapojila do projektu Semínkovna. Iniciativa Semínkovna vznikla v ČR v roce 2015 na podporu svobodného sdílení osiva, semenaření a přírodního zahradničení. Vzorem jí byly francouzské Les Grainotheques a americké The Seedbanks. Semínkovna bude přístupná celoročně v rámci otevírací doby knihovny v 2. patře v hudebním a informačním oddělení.

Pravidla výpůjčky: 1. Vyberte si až 3 sáčky semínek, která se vám hodí. 2. Vypěstujte rostliny a část jich ponechte na sklizeň semínek. Semínka slouží k vaší vlastní potřebě a nesmějí být dále komerčně či jinak šířena. 3. Po sklizni přebytek semínek usušte, vložte do sáčků a odneste zpět do semínkovny. 4. Když se semenaření nezdaří, nevadí, vkládat můžete jakékoliv osivo splňující pravidla semínkovny.

Pravidla pro dárce: 1. Zapište osivo do seznamu pro dárce. 2. Vkládejte osivo zdravé, vyzrálé, z co nejlepších rostlin. 3. Osivo by mělo být z rostlin, které nebyly chemicky ošetřené (hnojivy, postřiky apod.). 4. Vkládejte osivo nehybridní, tj. z odrůd, které nejsou označené jako F1. 6. Nevkládejte osivo rostlin klasifikovaných zákonem č. 167/1998 Sb. jako návykové látky a rostlin, na něž se vztahuje vlastnické právo (GMO apod.). 7. Sáčky označte názvem odrůdy, místem sběru a rokem sklizně. 8. Vkladatel odpovídá za kvalitu osiva a správný popis odrůdy.

