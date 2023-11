V pondělí 13. listopadu zveřejnila Diakonie ČCE na webu sbírky krabiceodbot.cz seznam 264 sběrných míst a anonymní seznam dívek a chlapců, který obsahuje informaci o věku dítěte. Dárci si tam rezervují konkrétní sběrné místo, kam své dárky přinesou. O převzetí dárků, jejich třídění a doručení do rodin ohrožených chudobou, ubytoven, azylových domů se postará na 800 dobrovolníků z celé země.

Do tradiční sbírky Krabice od bot se v Pardubickém kraji letos zapojí 13 měst | Foto: Krabice od bot

Krabice plné překvapení budou sběrná místa od dárců přijímat během dvou týdnů na přelomu listopadu a prosince, konkrétně od pondělí 20. listopadu do úterý 5. prosince. Vloni se do sbírky zapojilo 13 154 dárců, kteří doručili téměř 50 tisíc úhledně zabalených balíčků. Organizátoři sbírky doufají, že letos se jich podaří předat ještě více.

V Pardubickém kraji se na otevření připravují sběrná místa ve 13 městech, a to v Cerekvici nad Loučnou, Heřmanově Městci, Chrudimi, Krouně, Lanškrouně, Litomyšli, Pardubicích, Rudolticích, obci Sezemice, Starém Mateřově, Svitavách, Ústí nad Orlicí a Vysokém Mýtě. Tak jako v předchozích letech se dárky od 6. prosince rozvezou do rodin v nouzi ve spolupráci se školami a úřady, do azylových domů apod.

Dle nejnovější zprávy Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení žije v Česku těsně nad hranicí chudoby asi dva miliony lidí, pod touto hranicí je jich zhruba milion. Třetina domácností se po zaplacení všech nákladů octne na nule či pod ní. Oproti datům před několika lety je to zhoršení o více než deset procentních bodů.

Největší sbírka svého druhu vloni přinesla radost v přibližně 50 tisících krabic. Zejména v regionech je ale stále více rodin, které si kvůli tíživé situaci nemohou dovolit ani skromnou nadílku.

„Naším přáním je především potěšit děti, které těžkou rodinnou situaci vnímají citlivě. Dárci ale mohou připravit krabici plnou překvapení i pro ostatní členy rodiny. Máme radost, že tradičně jsou nejčastějšími dárci děti, které se ve škole nebo s rodiči učí podělit o své hračky a myslet na ostatní. Letos jsme přidali nové metodické lekce pro učitele, které jim pomůžou o tématu

darování a štědrosti s dětmi hovořit. Je o ně veliký zájem,“ říká Zdeňka Marešová, členka správní rady Diakonie ČCE, která vede oddělení péče o dárce.

„Dárcům se snadněji vybírají překvapení pro dívky, proto je každoročně oříškem získat dárce i pro dospívající chlapce. To by Diakonie letos chtěla změnit. Abychom dárcům výběr co nejvíce usnadnili, připravili jsme na webu Krabice od bot nejen detailní informace o tom, jak se do sbírky zapojit, ale také užitečná doporučení, kterými se přispívající mohou řídit,“ dodává Dalibor Hála, mluvčí Diakonie ČCE.

Kromě vánoční sbírky je možné přispívat kdykoliv finančním darem do sbírky Krabice online. V roce 2022 se tak podařilo vybrat celkem 4,3 milionu korun na dlouhodobou pomoc dětem ohroženým chudobou, například doučování, terapie nebo podporu rodinám z azylových domů.

Adéla Novotná, dobrovolnice zapojená do sbírky, vypráví příběh maminky Renaty, která sama pečuje o čtyři syny ve věku od tří do jedenácti let: „Je na chlapce sama, což není v dnešní době vůbec jednoduché. Snaží se najít si vhodné zaměstnání, ale bohužel vždy práci musela ukončit kvůli velké nemocnosti synů. S penězi musí nakládat velmi šetrně, na mnoho věcí jim nezbývá. Maminka Renata je za jakoukoliv péči a pomoc od nás vděčná. Poskytli jsme ji finanční příspěvek z Krabice online na letní tábor pro kluky nebo nákup základních potravin a dětem zářily oči štěstím, když si mohly rozbalit dárky z Krabice od bot. A pochlubit se ostatním spolužákům, co jim Ježíšek přinesl.“