V letošním roce oslaví chrudimský sbor dobrovolných hasičů významné jubileum. Od jeho založení v roce 1872 uběhne právě 150 let. Za tuto dobu prodělala organizace mnohé proměny a ušla velký kus cesty od spolku se skromnějším zázemím až po moderně vybavenou jednotku schopnou zasahovat při nejrůznějších událostech a neštěstích.

Jedná se o menší výstavu, na které návštěvníci zhlédnou vybrané historické exponáty a dozvědí se základní informace o historii a technickém vybavení jednotky.

Výstavu můžete navštívit ve výstavním sále Regionálního muzea v Chrudimi od 20.7. do 28.8.2022 každý den mimo pondělí od 9 do 12 a od 12 do 17 hodin.

Markéta Sodomková