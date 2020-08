Sice jen na dvou velkých plochách, ale i to je velký pokrok. Rozsáhlé prostory u prostředního věžáku se změnily. Na první pohled se jedná o částečně neposekaná území. Při běžné seči zůstávají záměrně vedle sebe místa s vyšší a nižší trávou. Při tomto stylu sekání vidíme pruhy cestiček, pásů, obsekaných laviček, stromů. Tam všude se dá běhat a nemusí se využívat pouze asfaltové chodníčky. Na nordic walking nastupujete přímo před vchodem, děti běhají po nízkém trávníku.

Jediný nedoraz byl, že tráva takto upravených ploch má být odvezena. V tomto případě se tak nestalo. Komunikace se sl. Kateřinou Jánskou z úseku údržby zeleně městského úřadu se zdála téměř nemožná. Podařilo se přivézt hrábě a velký vak, který nahradil kolečko. Tráva se kupila na jednom místě pod stromem. Začala prapodivná výměna sms. Do logistiky odvozu byl zapojen starosta a místostarosta města, odpovědný za zeleň. Vše se zvládlo a odměnou je pohled z okna do žluto fialovo zeleného koberce. Okolo neleží neodvezená tráva. Procházíte, aniž byste měli obalené boty. Pokud chcete mít pod okny stejnou krásu jako já, ozvěte se, klepejte na dveře, pište sms, volejte! Zkrátka nevzdávejte se! Je to jenom na vás, v jakém prostředí budete žít! Úředníci i volení představitelé města jsou tu pro vás.

Pavlína Boháčová