Krásná atmosféra i bohatý program pro celou rodinu. „Měl jsem velkou radost z toho, kolik dorazilo návštěvníků. Ti si užívali krásnou atmosféru i bohatý a zajímavý program pro celou rodinu. A to navzdory velkému vedru, které během festivalu panovalo. Velmi jsem ocenil, jak pozorní pořadatelé k účastníkům byli. Neustále pro ně byla k dispozici voda zdarma. Místa k sezení byla připravena tak, aby co nejvíce lidí mohlo být ve stínu. I díky tomu si všichni mohli naplno užít den plný hudby, tance a zábavy,“ konstatoval radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola, pod jehož záštitou se akce konala.

Nadšení z festivalu vyjádřil i starosta Chrasti Vojtěch Krajský při slavnostním zahájení. „Je mi velkou ctí být součástí tohoto úžasného projektu, který se v Chrasti stal tradicí a již nyní se těším na další ročník a spolupráci“, uvedl starosta.

Jednou z největších hvězd festivalu byl populární zpěvák Josef Zíma, který byl z atmosféry Senior Festivalu v Chrasti nadšený. „Publikum bylo bezvadné. A Senior Festival je krásná myšlenka, která je mi velmi blízká. Vždycky mě těší, když mohu zpívat pro seniory. Ti jsou na tom většinou stejně nebo podobně jako já. S nimi si rozumím,“ podotkl 92letý umělec, který je stále velmi vitální. „Jak to dělám? To já sám vlastně ani nevím. To je dar od pánaboha,“ dodal.

Pořadatelé se snažili udělat maximum pro to, aby si lidé festival užili. „Snažíme se udělat maximum pro to, aby si lidé Senior Festival užili. Aby odcházeli s pocitem, že jim tu bylo hezky, utužili nebo navázali nová přátelství a nasbírali pozitivní zážitky. A to vše s úctou a respektem k druhým,“ poznamenal předseda pořádajícího spolku Hurá na Výlet! Tomáš Martinek.

Senior Festival byl vůbec poprvé ve své historii mezinárodní. „Mám velkou radost, že se festival podařilo dostat do mezinárodní roviny a rozšířit tak povědomí o něm v i za hranicemi naší vlasti,“ konstatoval Miroslav Novotný, ředitel festivalu.

Své umění předvedlo i oblíbené řecké pěvecké duo Martha a Tena Elefteriadu či slovenská kapela Moštěňanka. Díky tomu mohl být Senior Festival vůbec poprvé ve své historii mezinárodní. „To není tak jednoduché zařídit. Je skvělé, že se tato akce neustále rozvíjí,“ vysekl poklonu organizátorům radní Pardubického kraje Pavel Šotola.

Zuzana Nováková