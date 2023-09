V sobotu, 9. září 2023 se v chrudimské Galerii ART otevře výstava českého malíře Siegfrieda Herze. Umělec, jehož první výstavu v Galerii DOX brali mnozí jako zjevení či objev, vystavuje se samostatnou výstavou teprve potřetí, přestože tvoří již dvě desítky let. Malířův objevitel kurátor a kunsthistorik Otto M. Urban vybral pro chrudimskou prodejní výstavu 40 obrazů a kreseb a soubor nazval všeříkajícím názvem Femme Fatale.

Galerie Art. Ilustrační foto | Foto: Galerie ART Chrudim

Je zřejmé, že ústředním tématem a průsečíkem všeho je pro Siegfrieda Herze žena. První výstava v DOXu, „O lásce“, sledovala příběh vztahu s jedinou ženou, ta druhá, v galerii Bold, vyprávěla o bolestné zkušenosti ztráty, chrudimská ilustruje osudovost žen a vztahy s nimi.

Výtvarná obec přijala nováčka na scéně s velkým a obdivným překvapením. Svůj hold vzdal malířovi výtvarník Mark Ther, když mluvil o svém prvním dojmu - že se v Praze objevil zahraniční umělec. Malíř Jiří Petrbok mluví a raketovém startu a okamžitě slavném umělci. Po prvním zhlédnutí Siegfriedových obrazů mluví malíř František Skála v nadsázce o zahraniční hvězdě, kterou se konečně podařilo dostat do Čech a jedním dechem dodává slova o dílech se silným prožitkem a formálně dokonalé malířově práci.

Siegfried Herz, všestranně nadaný a vzdělaný umělec, tvoří především obrazy a kresby. Život mu nadělil čas a soustředěnost, aby mohl vykreslit svoji již tak citlivou ruku. Jeho technikou a zároveň „značkou“ je práce s kávovými odstíny, které originálně vytváří právě pomocí výluhu z kávy. Malbu tuší a akrylem často doprovází přírodním uhlem, čímž vytváří křehké odstíny tlumených barev s hlubokou podmalbou.

Siegfried Herz je znalcem a milovníkem umění a zároveň tvůrcem v mnoha oblastech. Je nejen výtvarníkem, ale též velmi kvalitním básníkem, vytváří originální fotografie, zajímá se o video, komponuje hudbu. Jeho největší hudební láskou je skladatel Richard Wagner, z jehož díla také přejal své umělecké jméno. Své přátele překvapuje hlubokou znalostí skladatelovy tvorby. Pracuje na vlastní wagnerovské knize, rád si čte v partituře Wagnerovy tetralogie Prsten Nibelungův, kterou po dekádách podrobného studia dokáže slyšet zpaměti. Siegfried Herz miluje violoncello a ke své první výstavě napsal pro tento nástroj skladbu, kterou nahrál přední český violoncellista Jan Zemen.

Ve výtvarném světě obdivuje Jana Preislera, Edvarda Muncha nebo současnou jihoafrickou malířku Marlene Dumas. Z českých současných umělců si pak váží práce Petra Nikla, malířky Barbory Myslikovjanové, Lizy Libenko, sochaře Marka Škubala či fotografky Olgy Stráníkové.

Velký a rozmanitý svět Siegfrieda Herze je paradoxně uzavřen v malém prostoru v jednom z plzeňských domů. Umělec již mnoho let vychází ze svého bytu sporadicky, ne že by nesměl nebo vyloženě nemohl, rád by. Avšak vlivem více faktorů, například i Aspergerovým syndromem, pozoruje svět především ze svých oken. Vytváří tak postavy a příběhy, inspirované svými životními zkušenostmi i zážitky druhých, setkáními, svojí fantazií, mýty a podněty zprostředkované knihami a digitálním světem.

Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu, 9. září 2023 v 15 hodin v chrudimské Galerii ART. Výstava potrvá do 25.10. a v den vernisáže bude k dispozici katalog.