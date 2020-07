“Stoleté historie našeho střediska si nesmírně vážíme. Hrdě se hlásíme k odkazu našich skautských předchůdců a chceme usilovat o to, abychom naši činnost zachovali pro další generace,“ říká vedoucí skautského střediska Ležáky-Skuteč Michael Trojtlar. Na jaro letošního roku byla připravována výstava v Městském muzeu Skuteč. Přípravy výstavy ale přerušila pandemie a nouzový stav, takže se vernisáž posouvá na jaro příštího roku.

Příspěvky s dobovými fotografiemi, které budou připomínat významné události skutečského skautingu, se však začnou průběžně zveřejňovat na facebookové stránce Junák – český skaut, středisko Ležáky Skuteč, z. s již nyní. Skautské dějiny Skutče by navíc měly vyjít knižně. V plánu je také vydat připomínkové předměty.

“Sto let naší činnosti rozhodně nebylo bezproblémových. Skaut byl za svou historii třikrát zakázán, a to nacisty v roce 1939 a dvakrát komunisty v letech 1949 a 1970. Výročí je pro nás o to důležitější,“ poznamenává zástupce vůdce střediska Martin Pavliš. Dějiny jsou také naštěstí plné pozitivních roků, kdy se mohlo jezdit na tábory, chodit na schůzky, a kdy se skauti podíleli na organizaci akcí pro veřejnost. Od roku 1989 středisko zažívá nejdelší období bez přerušení.

Logo oslav stoletého výročí zobrazuje most, jež stojí na tábořišti ve Zderazi. “Most jako takový je pro nás velmi symbolický. Jednak přemosťuje minulost a budoucnost, ke které se naše oslavy vážou, ale jde také o mezigenerační most, protože ve skautu spolu fungujeme napříč generacemi. Skauting je i mezinárodním mostem, pořádáme výpravy do zahraničí, například k polským skautům a do Londýna,“ vysvětluje zástupce vůdce střediska Jakub Pavliš.

Rudolf Požár